ملتزمة بالعزل.. إصابة شقيقة الفنان أحمد زكي بفيروس كورونا

تعرضت منى شقيقة الفنان الراحل أحمد زكى للاصابة بفيروس كورونا. وقالت منى فى تصريح لـ "دوت الخليج" إنها تعرضت للإصابة بفيروس كورونا وملتزمة حاليا بالعزل المنزلى وتشعر حاليا باستقرار حالتها الصحية والأمور تسير على ما يرام وتتعافى من الفيروس بشكل تدريجي. يذكر أن منى هى إحدى شقيقات الفنان الراحل أحمد زكى والتى كانت قريبة منه. وكان الفنان محمد رمضان قد قرر تقديم عمل درامى عن الفنان أحمد زكى إلا أن تم تأجيله إلى العام المقبل بسبب أن العمل يحتاج إلى وقتا طويلا لتجهيزه.

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