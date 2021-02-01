الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تنظم استفتاء لاختيار أفضل 5 أفلام

القاهرة - محمد ابراهيم - تنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما أول استفتاء جماهيرى لاختيار أفضل خمسة أفلام مصرية إنتاج 2020.



وقررت الجمعية أن توزع الجوائز الخاصة بالأفلام الفائزة فى حفل كبير بعد عودة فتح وإقامة الحفلات مجددا حيث قررت رئاسة الوزراء غلق إلغاء الحفلات والمهرجانات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.