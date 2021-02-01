في يوم ميلاده.. تعرف على أبرز أعمال محمد هنيدي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل اليوم الفنان محمد هنيدي بعيد ميلاده، والذي شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية، وعرف بحسه الفكاهي وأدواره الكوميدية التي لاقت إعجاب جمهوره.

شارك الفنان محمد هنيدي في الأعمال الفنية عقب تخرجه من المعهد العالي للسينما، حيث شارك مع فريد شوقي في فيلم "البخيل وأنا"، ثم شارك في بطولة فيلم "اسماعيلية رايح جاي"، والذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا لم يتوقعه.

وذكر "هنيدي" في إحدى لقائاته التليفزيونية أنه لم يتوقع نجاح فيلم "اسماعيلية رايح جاي"، لذلك لم ينتظر عرضه بدور عرض السينمات، وشارك بالفيم عدد من الفنانين منهم محمد فؤاد وخالد النبوي والفنانة المعتزلة حنان ترك.

وتوالت أعمال الفنان محمد هنيدي عقب ذلك حيث شارك بفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" والذي أشاد به الجمهور ومازالو يحبون مشاهدته حتى الآن.