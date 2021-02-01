بقيت 16 سنة أخيرا .. أشرف عبد الباقي يهنئ هنيدي بعيد ميلاده

شارك الفنان أشرف عبد الباقي صورة جديدة تجمعه بالفنان محمد هنيدي، مهنئه بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق عليها، قائلا: " كل سنة وانت طيب ياهنيدي اخيرا بقيت ١٦ سنة ????"

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا وتمنوا له عام مليء بالسعادة ونشر البهجة كعادته.

ويحتفل اليوم الاثنين، الفنان محمد هنيدى بعيد ميلاده الـ 55، حيث يعد واحدًا من أهم الكوميديانات فى مصر والوطن العربى.

وحصل هنيدى على بكالوريوس معهد السينما بعام 1991 ثم بدأ فى السينما من خلال بعض الأدوار الصغيرة مثل دوره في فيلم إسكندرية ليه، ليتجه بعد ذلك إلى المسرح.

وكشف محمد هنيدى أنه كان يرغب في الالتحاق بكلية الشرطة إلا أن قصر قامته أدى الى رفضه، وقام بعد ذلك بالالتحاق بكلية الحقوق جامعة القاهرة الا ان تم فصله بسبب رسوبه عامين متتاليين، ليتقدم بعد ذلك الى معهد الفنون المسرحية ولكن تم رفضه إيضا لينتهى به بعد ذلك لمعهد فنون السينما.