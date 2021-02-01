فيديو .. زياد شلتوت يطرح كليب جايالي

طرح المطرب زياد شلتوت كليبه الجديد "جيايالي" وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب. والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان مصطفي جاد، توزيع موسيقي هاني يعقوب، وقام زياد بإخراجها علي طريقة الفيديو كليب. وكان زياد شلتوت قدم من قبل كليب "أنا كنت ناوى". والاغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان خالد عادل، وتوزيع فهد، وحققت الأغنية انتشارًا كبيرًا ومشاهدات كبيرة ولاقت إعجاب الجمهور.

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