شام الذهبي مع أصالة في أحدث جلسة تصوير على إنستجرام.. شاهد

شاركت شام الذهبي ابنة الفنانة آصالة بمجموعة صور تجمعهما من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت قائلة: "بعض الرومانسية مع صولا من جدة" وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وتمنوا لهم لحظات سعيدة.
سبق أن تم فسخ خطوبة شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري من الطبيب معتز نصير، بعد أشهر قليلة من إعلانها في منشور على خاصية الاستوري على إنستجرام حين وجهت له رسالة حب وكتبت: "أحبك .. ستكون رفيقي في الفلانتين للأبد"، ليرد هو بمنشور خاص ويعلن عن هذا الحب والارتباط ويقول فيه: "في أكتوبر لقيت نصفي الحلو" وقد ألحق المنشور بصورة تجمعه بشام.
يذكر أنّ الفنانة أصالة والدة شام، انفصلت هي الأخرى عن زوجها المخرج طارق العريان.
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