مجلس إشراقات ثقافية يناقش (مصادر المعلومات الإلكترونية والرؤية المستقبلية لها)

في ثقافة وفنون 1 فبراير,2021

صلالة – الوطن :

نظم مجلس إشراقات ثقافية فعالية افتراضية خاصة بعنوان (مصادر المعلومات الإلكترونية والرؤية المستقبلية لها ) وقد شارك في الفعالية من السلطنة الدكتورخلفان بن زهران الحجي رئيس الجمعية العمانية للمكتبات والمعلومات ومن الكويت نصار صالح أبولبقة مدير خدمات المعلومات والمكتبة الرقمية بمكتبة الكويت الوطنية ومن الأردن الدكتور نضال إبراهيم الاحمد العياصرة مدير عام المكتبة الوطنية في الأردن، ومن قطر عبير الكواري مديرة شؤون البحوث وخدمات التعلم بمكتبة قطر الوطنية، وأدار الفعالية الدكتور أحمد بن علي المشيخي باحث وأكاديمي في السياسات الاتصالية، وتطرق الضيوف لمناقشة عدة محاور منها، أنواع مصادر المعلومات الإلكترونية ، ودور الكتب الإلكترونية في تنمية المجتمع ورفد الإنتاج الفكري ، والتجربة الوطنية في صناعة الكتب الإلكترونية ،و انتشار الكتب الإلكترونية وتأثيرها على صناعة الكتاب التقليدي و جائحة كورونا والانتشار الواسع للكتاب الإلكتروني،و مستقبل الكتب الورقية.

وقالت عبير الكواري: إن الكتاب الالكتروني هو مصدر للمعرفة لا تقل أهميته عن الكتب التقليدية لأنه يقدم المعرفة بشكل مختلف وبسهولة فهذا النوع مهم في وقتنا الحالي؛ لأن الكتاب التقليدي لا يتوفر للجميع بسهولة ونجد أن الكتب الالكترونية تتوفر بيسر في أي وقت وأضرب مثالا منذ الاعلان عن نشأة مكتبة قطر الوطنية بدأت المكتبة في توفير جميع البيانات والمعلومات بشكل افتراضي قبل أن يتم الافتتاح عام ٢٠١٧ للزوار، فمكنا ذلك من الوصول للجمهور و أصبح لجميع سكان دولة قطر عضوية مجانية للدخول إلى مصادر المعلومات المختلفة بالإضافة إلى توفير برامج تعليمية للأطفال، وقد أصبح للكتب الالكترونية دور مهم في تنمية المجتمع خصوصا في وقتنا الحالي.

وقال الدكتور خلفان الحجي : المصادر الإلكترونية هي مصادر أنشئت بشكل تقليدي ثم حولت بعد ذلك إلى شكل آلي لتكون متاحة عبر المصادر الرقمية فنجد الكتب الالكترونية متوفرة سواء مسموعة او مقروءة وهو أيضا المصدر العلمي الذي ساهم في إتاحة الفرصة للقارئ والباحث لتوفير ما يبحثا عنه ،وأدى ذلك أيضا إلى سرعة وسهولة انتشارها ،ونجد أيضا أن وسائل الاتصال كان لها تأثيرا قويا في النشر وتتسابق حاليا بعض الدول والمؤسسات التعليمية بالاهتمام لقوة شبكات الاتصال لديها لما لها دورا كبيرا في سهولة النشر، وبسبب جائحة كورونا تم تأجيل أكثر من ١٤ معرضا للكتاب على مستوى العالم وهذا كان له تأثيرا سلبيا ، وفي ظل الجائحة أفتخر بالتجربة العمانية في هذا المجال ومجال التعليم حيث تم تحويل التعليم الكترونيا ووفرت المكتبات في الجامعات الكتب الالكترونية حيث أصبحت متاحة للجميع.

وأوضح الدكتور نضال إبراهيم ، أنه بفضل التكنولوجيا أصبح العالم غرفة وليس قرية صغيرة ومثال ذلك تلك الفعاليات الافتراضية التي نشارك بها جميعا ولو نظرنا سنجد أن التطورات العلمية والتكنولوجية متسارعة التقدم لذا يجب أن نقوم بعملية مواكبة هذه التطورات في عملنا، وخلال انتشار كوفيد١٩ تعاملت مملكة الأردن بشكل مهني حيث ظل التعليم مستمرا في جميع مراحله عن طريق التكنولوجيا، كما نجد أن بالأردن الكثير من المكتبات المحوسبة التي توفر للجميع المعرفة كما أن يوجد على مستوى الوطن العربي الفهرس العربي الموحد الذي يتيح المعلومات للقارئ.

وأوضح نصار أبو لبقة أن مصادر المعلومات الإلكترونية من المصادر الحديثة حيث أن الثروة الإلكترونية فرضت غزارة الإنتاج العالمي ومكتبة الكويت الوطنية بها الكثير من مصادر إلكترونية مع توفير قواعد بيانات تحتوي على كتب وأبحاث وفي ظل تلك الأزمة قامت المكتبة بإتاحة شاملة على موقعها للوصول للكتب وأيضا قامت بعمل العديد من الندوات والفعاليات الافتراضية.