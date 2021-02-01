إعلان الفائزين في المسابقة الفنية الرابعة عشرة لرسم سيارة أحلام تويوتا (2021)

في ثقافة وفنون 1 فبراير,2021

مسقط – الوطن:

أعلنت مجموعة سعود بهوان للسيارات، الوكلاء المعتمدون لسيارات تويوتا في السلطنة، مؤخرًا عن أسماء الفائزين في المسابقة الفنية الرابعة عشرة لرسم سيارة أحلام تويوتا(2021).

شهدت المسابقة مشاركة الأطفال من مختلف الفئات العمرية، وشارك ممثل شركة سعود بهوان للسيارات بآرائه حول مفهوم مسابقة سيارة الأحلام الفنية من تويوتا حيث قال: (تشجع مسابقة تويوتا لرسم سيارة الأحلام كل عام الأطفال على تخيل شكل سيارتهم المثالية، والحفاظ على المستقبل، مع الأخذ في الاعتبار تلك التخيلات على الورق من خلال مهارات الرسم الخاصة بهم، وملاحظة حدود التخيلات التي يذهبون إليها لإنشاء أفضل الأعمال الفنية، وتشجع هذه المبادرة الأطفال بالتأكيد على فعل أكثر مما هو متوقع والتفوق في ابداعاتهم ).

نجحت مسابقة تويوتا الفنية لرسم سيارة الأحلام منذ انطلاقها عام 2004 في ترك بصمة واضحة في قلوب عشاق الرسم في السلطنة. وكجزء من مبادرات المساهمة الاجتماعية لشركة تويوتا موتور كوربوريشن فإن هذه المسابقة تمنح الأطفال في جميع أنحاء العالم فرصة لتخطي حدود الخيال وزيادة اهتمامهم بالسيارات، وتقام مسابقة تويوتا الفنية لرسم سيارة الأحلام سنويًا في مختلف بلدان العالم تحت شعار (سيارة أحلامك). وتهدف تويوتا من وراء هذه المسابقة إلى تشجيع الملكات الإبداعية الخصبة لدى الأطفال ليعبروا عن السيارة التي طالما حلموا بها، وتشجيعهم على الاهتمام بالسيارات واستخدام إبداعهم وخيالهم. لدى تويوتا آمال كبيرة في سيارات الأحلام من القوى الخيالية الغنية للأطفال.

وقد نظمت مجموعة سعود بهوان للسيارات مسابقة تويوتا الفنية الرابعة عشرة لرسم سيارة الأحلام (2021) في السلطنة بهدف إتاحة الفرصة أمام الصغار في السلطنة لكي يبرزوا إبداعاتهم وملكاتهم ومواهبهم. تم الترحيب بالأطفال حتى سن 15 عامًا من كافة انحاء السلطنة للمشاركة في المسابقة الفنية الرابعة عشرة لرسم سيارة الأحلام، وحظي الموهوبون بفرصة الفوز بعدة جوائز حيث تم تلقي الآلاف من المشاركات في المسابقة، وفاز في الفئة العمرية أقل من 8 سنوات سليمان البلوشي من السيب بجهاز أبل آي باد 10.2 بوصة مع خدمة واي فاي، ومن مسقط فازت إيلاف محمد بتلفزيون ذكي إل إي دي يو إتش دي من نوع إل جي 43 بوصة، وفاز ألونسو روفين تشوبيري من السيب الصناعية بسماعة جيه بي إل 2.1 بوصة، وفي الفئة العمرية من 8 – 11 عامًا، فاز كل من جاني سينجو من صحار بتلفزيون ذكي إل إي دي يو إتش دي من نوع إل جي 43 بوصة ، أما جنان بنت نبيل النبهانية من سمائل فقد حصلت على بلاي ستيشن فور سعة 500 جيجابايت، وفازت يمنى بنت يحيى البطاشية من مسقط بسامسونج جالاكسي تاب إيه 8 بوصات. وأخيرًا في الفئة العمرية من 12 – 15 عامًا ، فازت إيثار خاطر محمد مراد من مسقط وحصلت على تلفزيون ذكي إل إي دي يو إتش دي من نوع إل جي 43 بوصة ، وفاز شاكر خاطر البلوشي من مسقط وحصل بلاي ستيشن فور سعة 500 جيجابايت، وفاز جيا ساجيف من البريمي بجهاز كانون كاميرا دي إس إل آر 4000 دي. وفازت إيناس ابراهيم من مسقط بكاميرا كانون دي إس إل آر 4000 دي.