النادي الثقافـي يقيم محاضرة حول «النخلة فـي الوجدان الثقافـي العماني»

فيما تتواصل فعالياته عبر قنوات التواصل الاجتماعي

مسقط ــ العمانية: أعلن النادي الثقافي عن تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات خلال شهر فبراير الجاري عبر قنوات التواصل الاجتماعي حيث سيقيم النادي اليوم الثلاثاء محاضرة حول (النخلة في الوجدان الثقافي العماني) يقدمها الدكتور عبدالله بن سيف الغافري ويدير المحاضرة الباحث حبيب بن مرهون الهادي فيما يقدم المكرم الشيخ زاهر بن عبدالله العبري عضو مجلس الدولة في السابعة من مساء غد الأربعاء قراءة وحوارا في المبادئ الأساسية للدولة ونظام الحكم (النظام الأساسي للدولة) وسيدير الحوار الدكتور محمد الحجري.

وفي فرع النادي الثقافي بمسندم يقيم النادي يوم الاثنين 8 فبراير محاضرة حول الوعي القانوني لدى المرأة العمانية فيما يقيم يوم الثلاثاء 9 فبراير بمقره في القرم حلقة نقاشية حول صناعة الإبداع في الفن التشكيلي ويقيم يوم 15 فبراير بمقره بالقرم أيضا ندوة حول الإمام ناصر بن مرشد اليعربي نجاح للوحدة الوطنية ويوم الثلاثاء 16 فبراير ستكون هناك جلسة حوارية بمقر النادي حول أثر جائحة كورونا كوفيد 19 على الأدب والفن وفي يوم 23 فبراير يقيم النادي جلسة حوارية بفرعه في مسندم بعنوان “مسرح الفضاء الإلكتروني هل هو وليد أزمة أم ضرورة”. الجدير بالذكر أن النادي الثقافي نظم خلال الشهر الماضي عددًا من الأنشطة والفعاليات ضمن برنامجه لعام 2021 تحت شعار (الهوية والانتماء في عالم متغير) حيث أقام النادي في الخامس من يناير مهرجان الخنساء للشاعرات العربيات الثالث وتم الاحتفاء من خلاله بالشاعرة العمانية الدكتورة سعيدة بنت خاطر الفارسية، فيما أقام يوم 12 يناير محاضرة حول قصص البر والبحر في الموروث الشعبي العماني بفرع النادي الثقافي بمسندم، وفي يوم 19 يناير كانت هناك جلسة حوارية بمقر النادي بالقرم حول سيكولوجية الفاشنيستا والجمهور (التأثير الثقافي)، فيما شهد فرع النادي بمسندم يوم 26 يناير جلسة حوارية حول كورونا (جائحة المستور الأخلاقي للأمم).