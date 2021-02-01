هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بالحجاب من مسلسل "حلوة الدنيا سكر"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة هنا الزاهد، فيديو من كواليس تصوير مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، ذولك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفاجأت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بالحجاب، وكتبت تعليقا قائله: "

استنوا شخصية مريم من مسلسل حلوة الدنيا سكر من اكتر الشخصيات اللي بحبها يارب تعجبكم".

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من إخراج خالد الحلفاوى وكتابة 8 مؤلفين، وتدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش"، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل"، و"الجريمة لا تفيد"، و"المتخصصة"، و"لو كنت يوم أنساك"، و"قولى لأحمد" وحكايتن أخرتين.