رنا سماحة تطرح "أستاذ تمثيل" على طريقة الفيديو كليب

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت المطربة رنا سماحة، أغنيتها الجديد بعنوان "أستاذ تمثيل"، بطريقة الفيديو كليب وهي من إخراجها وكلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد فخراني وتوزيع زيزو فاروق، وكانت قد طرحت مؤخرًا كليب "أوبا"، التي تخطت 2 مليون مشاهدة إلى الآن.

وتعد الأغاني المطروحة من ألبوم "7 رجالة"، يتضمن 10 أغاني وهم: "نقطة ضعف، عندي الجرأة، 100 مليون عاملة، بقيت شبهك، قلبي معلم، حياتي تخصني، خانت نفسها، اسمه إيه، تتر النهاية".

في سياق منفصل، احتفلت مؤخرًا المطربة رنا سماحة بعقد قرانها على الملحن سامر أبو طالب، في حفل مقتصر على الأسرة والأقارب والأصدقاء المقربين فقط، منعا للتجمعات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحفل الزفاف ظهرت فيها رنا سماحة بفستان أبيض أنيق بجانب زوجها الملحن سامر أبو طالب.