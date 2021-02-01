فيديو.. زياد شلتوت يطرح كليب "جايالي "

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح المطرب زياد شلتوت كليبه الجديد "جايالي"، بالتعاون مع The Music Hub، إحدي أكبر المنصات لرعاية المطربين الجدد، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان مصطفي جاد، توزيع موسيقي هاني يعقوب، وقام زياد بإخراجها علي طريقة الفيديو كليب.

وكان زياد شلتوت قدم من قبل كليب "أنا كنت ناوى"، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان خالد عادل، وتوزيع فهد، وحققت الأغنية انتشارًا كبيرًا ومشاهدات كبيرة ولاقت إعجاب الجمهور.

يذكر إن منصة "The Music Hub”، تقدم المطربين الجدد في سوق الأغانى، وتمنحهم فرصة تقديم أعمال هادفة تساعدهم علي تحقيق نجاحات فنية كبيرة في بداية مشوارهم الفني، وكان آخر كليب قدمته بعنوان "قلبي مش جايبني"، للمطرب كريم يحيي، والتي تعاون فيها مع الشاعر الغنائى إسلام مصطفي، والملحن حسام البجيرمي، وتوزيع تميم.