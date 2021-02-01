معتصم النهار يصدم جمهوره بلوك جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الممثل السوري ​معتصم النهار​ مجموعة من الصور الجديدة له، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي، وظهر من خلالها بلوك جديد على محبيه.

النهار ظهر بـ "لوك" غريب ووضع قبعة ومرتدياً كنزة زيتية اللون بإطلالة شتوية لافتة، ولاقت الصور إعجاب عدد من متابعيه الذين عبروا عن حبهم له وإعجابهم بإطلالته الجديدة.

يذكر أن معتصم النهار شارك مؤخراً في مسلس "ما فيي" شارك في بطولته الممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا وعدد من الممثلين منهم أحمد الزين، نادين خوري وبيار داغر. العمل من إخراج ​رشا شربتجي​ وتأليف ​كلوديا مرشليان​.