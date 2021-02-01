فن ومشاهير

معتصم النهار يصدم جمهوره بلوك جديد

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القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الممثل السوري ​معتصم النهار​ مجموعة من الصور الجديدة له، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي، وظهر من خلالها بلوك جديد على محبيه.

النهار ظهر بـ "لوك" غريب ووضع قبعة ومرتدياً كنزة زيتية اللون بإطلالة شتوية لافتة، ولاقت الصور إعجاب عدد من متابعيه الذين عبروا عن حبهم له وإعجابهم بإطلالته الجديدة.

يذكر أن معتصم النهار شارك مؤخراً في مسلس "ما فيي" شارك في بطولته الممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا وعدد من الممثلين منهم أحمد الزين، نادين خوري وبيار داغر. العمل من إخراج ​رشا شربتجي​ وتأليف ​كلوديا مرشليان​.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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