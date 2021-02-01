إسعاد يونس تحمس جمهورها بعرض مجموعة من أفلامها على أشهر المنصات

حمست الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، جمهورها بإعلان طرح عدد من أفلامها على منصة "نتفليكس"، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وكتبت إسعاد يونس، "مجموعة من أفلامي قريبًا على نيتفليكس، هتتفرجوا على ايه الأول؟".
وتفاعل معها عدد كبير من محبيها وجمهورها على السوشيال ميديا، وأعرب المشاركين في التعليقات عن سعادتهم بالفكرة.
وتحل الفنانة ثراء جبيل، ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، اليوم الأثنين في تمام الساعة الحادية عشر على شاشة قناة الـ Dmc.
وتتحدث ثراء جبيل، عن بداية مشوارها الفني وتكشف تفاصيل الأعمال التي شاركت فيها ومنها مسلسل "سجن النسا" و"طريقي" و"ذات"، و"الرحلة"، و"نكدب لو قولنا مبنحبش"، وغيرها.
ويحل الفنان أمير المصري، ضيف برنامج صاحب السعادة والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة الـ dmc غدًا الثلاثاء.
وقال الممثل الشاب أمير المصري، بطل فيلم ليمبو، إنه شارك في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة مع النجم محمد هنيدي وقت إن كان عمره 18 عاما؛ لافتا إلى أنه ترك مصر وذهب للبحث عن فرص في السينما العالمية إلى أن جاءته الفرصة في فيلم ليمبو الذي يحكي عن اللاجئين.
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