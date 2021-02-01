أبو حفيظة يعود مجددا .. موعد عرض أسعد الله مساءكم من جديد

يعود الفنان الكوميدى أكرم حسنى ليطل مجددًا عبر شاشة "MBC مصر، في الموسم الرابع من البرنامج الساخر "أسعد الله مساءكم من جديد"، الذي يعرض حصريًا في سهرة كل سبت، ويبدأ عرضه السبت المقبل في تمام التاسعة مساء.

تنطلق الحلقات الكوميدية الساخرة الجديدة مع شخصية "سيد أبو حفيظة"، التي اكتسبت خلال فترة وجيزة مساحة كبيرة كأحد أبرز الشخصيات الساخرة في الإعلام المصري والعربي، ويرصد من خلالها أكرم حسنى بصورة أسبوعية الكثير من الوقائع المُختلفة فى المُجتمع المصرى ويُحللها ويعلق عليها بإسلوب ساخر وشيق.

ويستقبل البرنامج خلال حلقات الموسم الرابع نخبة من النجوم منهم محمود حميدة، وأحمد فهمي، ونيللي كريم، وهشام عباس، وحسن الرداد، وشيكو، وهشام ماجد، والمطربة بوسي، وعدد آخر من النجوم..