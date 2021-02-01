ويتحدث كل من ويزو واوس اوس عن كثير من التفاصيل الخاصة باعمالهما الجديدة وخاصة مسرحية "اللوكاندة" مع الفنان اشرف عبد الباقى.
كما يتحدثان عن تفاصيل وكواليس مسرح مصر الذى توقف عن العرض فى الايام الماضية بعد ان قرر صناعه التوقف عن تقديم مسرحيات جديدة.
واحد من الناس يعرض علي شاشة الحياة وتذاع علي جزئين الجمعة والسبت في العاشرة مساء علي شاشة الحياة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوس أوس وويزو ضيفا عمرو الليثى .. الجمعة المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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