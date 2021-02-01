أوس أوس وويزو ضيفا عمرو الليثى .. الجمعة المقبل

تحل ويزو واوس اوس ضيوفا على برنامج "واحد من الناس" والذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى ومن المقرر عرضه يوم الجمعة المقبل.

ويتحدث كل من ويزو واوس اوس عن كثير من التفاصيل الخاصة باعمالهما الجديدة وخاصة مسرحية "اللوكاندة" مع الفنان اشرف عبد الباقى.

كما يتحدثان عن تفاصيل وكواليس مسرح مصر الذى توقف عن العرض فى الايام الماضية بعد ان قرر صناعه التوقف عن تقديم مسرحيات جديدة.

واحد من الناس يعرض علي شاشة الحياة وتذاع علي جزئين الجمعة والسبت في العاشرة مساء علي شاشة الحياة.