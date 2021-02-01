نجل الفنانة نادية العراقية غاضب من شائعة وفاتها والأخيرة ترد: "ماتستعجلوش"

نادية العراقية ارتبط اسمها خلال الساعات الماضية بأنباء وفاتها التي انتشرت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما جعل ابنها يضطر للرد على هذه الشائعة والكشف عن حقيقتها.

الكشف عن حقيقة وفاة الفنانة نادية العراقية

أدهم نجل الفنانة نادية العراقية نشر عبر حسابه على "فيس بوك" ردا على ما تردد من شائعات حول وفاة والدته والتي انتشرت بشكل واسع، وأعاد نشرها العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ونفى نجل الفنانة هذه الشائعة وأكد على أن والدته بخير، كما قدم الشكر لكل من تواصل معه من أجل الاطمئنان عليها، وكتب تعليقا على هذه الشائعة: "(يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ) الحمد لله أنا أمي بخير شكرا لكل حد أهتم وكلمني .. فوق راسي".

نجل الفنانة نادية العراقية يوجه رسالة لمروجي شائعة وفاتها

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نادية العراقية وجه نجلها كذلك رسالة لكل من نشر وروج أخبار عن وفاة والدته، وطلب منهم مراجعة الآية القرآنية وعدم ذكر أخبار غير صحيحة، وتمنى كذلك أن يراجعوا أنفسهم فكتب: "طبعا اللي قال الخبر ده وساعد في نشره اقرأ الآية كويس .. ربنا يهديك"، من جانبها علقت كذلك الفنانة نادية العراقية على ما تم نشره من أخبار عن وفاته وذلك عبر حسابها على "فيس بوك"، حيث أكدت عن حزنه وألمها لمشاهدة مثل هذه الشائعات، كما أكدت أنها مؤمنة بالقدر وأنه يوم وفاتها قادم وطلبت من مروجي هذه الشائعة عدم الاستعجال على ذلك فكتبت: "كنت باسمع شائعات كتير عن فنانين لكن اليوم حسيت باحساس مؤلم انك تقرأ نعيك وانت حي ..متستعجلوش انا مش مخلده يومي جي معرفش امتي بس اهلا بلقاء ربنا وربي يحسن ختامنا جميع".

أهم أعمال الفنانة نادية العراقية

نادية العراقية اسمها الحقيقي هو "فاتن فتحي" قد بدأت مشوارها الفني في العراق، ثم انتقلت إلى مصر وشاركت في تقديم العديد من الأدوار في الدراما والسينما، وكان أول أعمالها بمصر مسلسل "سامحوني ماكنش قصدي" مع الفنان ممدوح عبدالعليم، في عام 2000، كما شاركت في العديد من الأعمال المهمة مع كبار النجوم مثل الفنان نور الشريف، ويحيي الفخراني، وسمير غانم، وكان آخر عمل شاركت فيه خلال الفترة الماضية مسلسل "2 في الصندوق" مع كل من الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، وقد عرض المسلسل في شهر رمضان الماضي.