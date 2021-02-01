صور زينة تحتفل بتخرجها من الجامعة وتوجه رسالة لشقيقتها: "انا من غيرك ولا حاجة"

زينة احتفلت خلال الساعات الماضية بحصولها على ليسانس كلية الحقوق، حيث أوضحت الفنانة المصرية أنها اتخذت هذه الخطوة بعد نصيحة ودعم من شقيقتها.

زينة تعلن تخرجها في كلية الحقوق

زينة كشفت عبر حسابها على "انستجرام" عن نجاحها في دراستها بكلية الحقوق بعد رحلة استطاعت من خلالها أن تحصل على درجة الليسانس، وأكدت الفنانة المصرية أنها رغم حصولها على بكالريوس كلية التجارة منذ سنوات لكن دعم شقيقتها لها في الفترة الماضية وتحفيزها على دراسة الحقوق جعلها تتخذ هذه الخطوة المهمة في حياتها، على الرغم من انشغالها المستمر بسبب طبيعة عملها، مؤكدة أن الدراسة كانت تشكل لها مسئولية كبيرة، فكتبت زينة: "عش الحياة التي تحبها، قولولي مبروك لاني نجحت الحمد لله في كلية الحقوق، خلصت ثانوية عامة ودخلت كلية تجارة جامعة عين شمس، واختي اقنعتني ادرس حقوق، وكنت مضايقة اني اخدت الخطوة دي لاني طبعا ماعنديش وقت وكانت مسئولية كبيرة".

زينة لشقيقتها: "فخورة بأختي وأشكرها على دعمها لي"

زينة وجهت الشكر كذلك لشقيقتها على هذا الدعم المتواصل لها وتحملها، وأشارت كذلك إلى دورها المهم في حياتها فكتبت: "دلوقتي فرحانة اوي الحمد لله وبشكر اختي على تحملها ليا ووقفتها جنبي كالعادة بجد انا من غيرك ولا حاجة، أنا فخورة بأختي"، وتفاعل العديد من متابعي الفنانة المصرية مع خبر نجاحها والخطوة التي اتخذتها وإصرارها على تطوير نفسها من خلال الدراسة بينما وجهت لها شقيقتها رسالة فكتبت تعليقا على ما نشرته زينة: "حبيبتي يا رب دائماً مع بعض في كل حاجة و يارب دائماً اشوفك ناجحة، ويدينا الصحة والبركة ونفرح بأولادك وأولادي يا استاذة المستشارة النجمة زينة، مبروك حبيبتي، ودايماً مطلعة عيني بحبك".

النجوم يدعمون زينة في خطوة دراستها للحقوق

زينة أعلنت خلال الأسابيع الماضية عن انتهائها من الامتحانات التي خضعت لها في كلية الحقوق وقد نشرت ذلك عبر حسابها على "انستجرام" وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالنجاح فكتبت: "خلصت امتحانات الحمد لله ادعولي لاني بجد ذاكرت وتعبت"، وكان العديد من النجوم تفاعلوا مع ما نشرته الفنانة زينة وساندوها في هذه الخطوة منهم الفنانة غادة عبدالرازق، وإدوارد، ومجدي كامل، وعمر السعيد، وسهير شلبي، وكان آخر عمل شاركت فيه الفنانة المصرية زينة في رمضان الماضي هو مسلسل "جمع سالم" وشاركها البطولة في العمل كل من دلال عبدالعزيز، ومحمد علاء، وملك قورة، ومحمد شاهين، وعادل عبدالرازق.