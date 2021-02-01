عودة برنامج "أسعد الله مساءكم" لأكرم حسني في موسم جديد

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القاهرة- دوت الخليج الاثنين,01 شباط (فبراير) 2021 - 19:23
يعود النجم الكوميدي أكرم حُسني ليُطل مُجدداً عبر شاشة "MBC مصر، في الموسم الرابع من البرنامج الساخر "أسعد الله مساءكم من جديد"، الذي يُعرض حصرياً في سهرة كل سبت، ويبدأ عرضه السبت المُقبل في تمام التاسعة مساءً.
تنطلق الحلقات الكوميدية الساخرة الجديدة مع شخصية "سيد أبوحفيظة"، التي إكتسبت خلال فترة وجيزة مساحة كبيرة كأحد أبرز الشخصيات الساخرة في الإعلام المصري والعربي، ويرصد من خلالها أكرم حُسنى بصورة إسبوعية الكثير من الوقائع المُختلفة فى المُجتمع المصرى ويُحللها ويُعلق عليها بإسلوب ساخر وشيق.
وبحسب بيان رسمي صادر عن قناة MBC، يستقبل البرنامج خلال حلقات الموسم الرابع نُخبة من النجوم منهم محمود حميدة، وأحمد فهمي، ونيللي كريم، وهشام عباس، وحسن الرداد، وشيكو، وهشام ماجد، والمطربة بوسي، وعدد آخر من النجوم..
ومن جانبه عبر النجم أكرم حُسنى عن سعادته بعرض الموسم الرابع من البرنامج على قناة "MBC مصر" فى هذا التوقيت الذي يحتاج فيه المُشاهد المصري والعربي لجرعة مُكثفة من البهجة، وقال أن البرنامج يُقدم الإبتسامة الممزوجة بالسخرية اللاذعة التي تنتقد الكثير من السلوكيات المُختلفة والسائدة في مُجتمعنا، وأكد أكرم حُسنى إلي أن هناك الكثير من المُعطيات المُختلفة والأفكار الغير تقليدية فى الحلقات الجديدة بالإضافة لوجود عدد كبير من النجوم المميزين الذي يُطلون كضيوف في البرنامج، وقال انه يأمل أن يُلاقي الموسم الجديد من البرنامج نفس النجاح الذي واكب حلقات المواسم السابقة..
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