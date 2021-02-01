هنا الزاهد تروج لمسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر" بفيديو بالحجاب

هنا الزاهد خطفت الأنظار بعدما نشرت فيديو جديد من كواليس مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي تشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم، حيث ظهرت الفنانة المصرية بالحجاب.

هنا الزاهد تظهر بالحجاب في مسلسلها الجديد

هنا الزاهد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو من كواليس أحدث أعمالها الدرامية وهو مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والذي بدأت تصويره خلال الأسابيع الماضية، الفنانة المصرية علقت على الفيديو الذي نشرته في إطار ترويجها للمسلسل، وكشفت كذلك عن اسم شخصيتها في العمل، وأكدت أن هذه الشخصية تعد الأقرب لها كما طالبت الجمهور بانتظار عرض المسلسل خلال الفترة القادمة فكتبت الفنانة هنا الزاهد: "استنوا شخصية مريم من مسلسل (حلوة الدنيا سكر)، من أكتر الشخصيات اللي بحبها يارب تعجبكم، قريبا".

إشادة كبيرة من متابعي هنا الزاهد بعد ظهورها بالحجاب

هنا الزاهد نالت إشادة واسعة بعد نشرها الفيديو التي تظهر فيه وهي ترتدي الحجاب، وحرص العديد من المتابعين على تشجيعها على اتخاذ هذه الخطوة، في وقت أكد البعض الآخر على انتظارهم لعرض المسلسل ومشاهدة شخصية مريم التي تقدمها الفنانة هنا الزاهد ضمن أحداثه، وحقق الفيديو نسبة مشاهدة كبيرة حيث بلغ أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد دقائق قليلة من نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

هنا الزاهد لم يكن فيديو الحجاب الذي ظهرت من خلاله هو الأول لها في إطار ترويجها لمسلسلها الجديد، حيث نشرت كذلك خلال الأيام الماضية صورة من إحدى شخصياتها في العمل وتظهر علامات الحمل عليها، مما تسبب في إثارة جدل واسع بين جمهورها بسبب هذه الصورة، ويشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم منهم الفنان محمد كيلاني، وميدو عادل، وليلى عز العرب، ومحمد الشرنوبي، وحنان سلميان، وبسنت النبراوي، وياسمين رحمي.

هنا الزاهد تشارك في بطولة فيلم "في عز الضهر" مع مينا مسعود

هنا الزاهد من المقرر أن تبدأ تصوير فيلم "في عز الضهر" مع مينا مسعود قريبا، حيث تجسد شخصية "ساندرا"، والتي تقع في قصة حب مع زعيم العصابة الدولية "حمزة" الذي يجسد دوره مينا مسعود، وأكدت الفنانة هنا الزاهد أن الشخصية جديدة بالنسبة لها ولم تقدمها من قبل في أي من أعمالها السابقة، كما أكدت أنها ستظهر بإطلالة مختلفة تماماً عن السابق، ويشارك في بطولة الفيلم كل من إيهاب فهمي، ومحمد عز، ومحمود حجازي، ومحمد علي رزق وغيرهم، والعمل من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.