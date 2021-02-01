تطورات الحالة الصحية للنجوم .. كريم محمود عبدالعزيز يغادر المستشفى وخالد سامي يستغني عن أجهزة التنفس

أزمات صحية واجهها أكثر من نجم في الفترة الأخيرة، أقلقت العديد من محبيهم، وقد شهدت بعض الأزمات تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، أبرزها حالة الفنان السعودي خالد سامي الذي كشف نجله تركي عنها في رسالة جديدة لمتابعيه.

تركي خالد سامي عن حالة والده: "تتحسن يوميا لا تنسونه من الدعاء"

تركي نجل الفنان خالد سامي نشر عبر حسابه على "تويتر" تغريدة جديدة كشف من خلالها على تطورات حالة والده الصحية، كما تحدث عن سبب الغيبوبة الذي لا يزال غامضا حتى الآن، على الرغم من استعادة والده لجزء من وعيه في الفترة الأخيرة، لكن تركي خالد سامي أكد في تغريدته أن حالة والده باتت في تقدم مستمر عن الأيام السابقة، كما طلب من متابعيه الدعاء لوالده من أجل أن يمر من هذه الأزمة فكتب: "للجماهير الأوفياء، بما يخص وضع والدي الصحي، لا تزال أسباب الغيبوبة مجهولة، عبرنا عن قلقنا فعلاً لكن ننتظر توضيح من الطاقم الطبي إن شاء لله، حالة والدي تتحسن يوم عن يوم لكن مو واعي بشكل كامل وفي تفاصيل كثيرة أنا شخصيًا مالقيت لها جواب، لاتنسونه من دعائكم؛ متفائلين خير".

خالد سامي قد شهدت كذلك حالته الصحية تطورات متسارعة في الأيام الماضية، حيث تردد أن أجهزة التنفس التي وضع عليها في الفترة الأخيرة رفعت من عليه، وبات يتنفس بشكل طبيعي ويحرك بعض أطرافه في مؤشر قوي على تحسن حالته.

كريم محمود عبدالعزيز يعود لمنزله

كريم محمود عبدالعزيز أقلق العديد من متابعيه ومحبيه وذلك بعدما نشر شقيقه المنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز صورة له أثناء تواجد شقيقه الأصغر في المستشفى، إلا أن المنتج المصري عاد ونشر تعليقا مختصرا عبر حسابه على "انستجرام" أكد فيه على استقرار الحالة الصحية لشقيقه، وأنه قد تعافى من الأزمة التي مر بها، وكان تردد أن الفنان كريم محمود عبدالعزيز قد تم تشخيص حالته بأزمة صدرية تنفسية، نتيجة الإجهاد وأن حالته لا تستدعي بقائه في المستشفى حيث تماثل للشفاء بشكل سريع، لذلك عاد إلى منزله وبدأ بممارسة نشاطه بشكل طبيعي.

نقل الإعلامي صلاح مخارش للعناية المركزة

محمد سلامة الناقد والمنتج الموسيقى نشر عبر حسابه على "تويتر" تغريدة كشف من خلالها عن تعرض الإعلامي صلاح مخارش لجلطة في القلب استدعت نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة، وقد طلب محمد سلامة من متابعيه الدعاء للإعلامي صلاح مخارش من أجل تجاوز هذه المحنة الصعبة فكتب: "الأستاذ والأخ صلاح مخارش تعرض لجلطة بسيطة في القلب وهو في العناية المركزة الآن.. دعواتكم له ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة لأهله ومحبيه بكامل الصحة والعافية.. ماتشوف شر أبو وليد".

تطورات الوضع الصحي للفنان علي حميدة

علي حميدة الفنان المصري الذي يعاني من عدة أزمات صحية في الفترة الأخيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى معهد ناصر بالعاصمة المصرية القاهرة، نشر ابن شقيقته صورة له من داخل المستشفى وكشف تفاصيل آخر تطورات الوضع الصحي للفنان الكبير، الذي يعاني من حصوة في المرارة تسببت له في انسداد، كما لديه متاعب صحية مستمرة في القولون، وأكد ابن شقيقة علي حميدة أنه بات وضعه الصحي خلال هذه الفترة مستقر، كما شكر جميع من ساند خاله، ورسائل الدعم التي تصل له، وتحديدا بعد نقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.