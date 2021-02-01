في ذكرى رحيل أم كلثوم.. سهرة فنية خاصة على تليفزيون الحياة

القاهرة - محمد ابراهيم - إحياءً لذكرى مرور 46 عاما على رحيل الفنانة أم كلثوم، يقدم تليفزيون "الحياة" سهرة فنية خاصة عن كوكب الشرق ومشوارها الفني والإنساني، في تمام الساعة 11 مساءً.

تحاور الإعلامية لبنى عسل، الناقد الفني طارق الشناوي، الذي يكشف أهم الجوانب في حياة الفنانة الراحلة، وتأثيرها في الساحة الفنية المصرية والعربية حتى الآن. وذلك بمشاركة المطربة مي فاروق والمطربة هلا رشدي، حيث تتحدثان عن كوكب الشرق، وتقدمان خلال الحلقة مجموعة من أشهر أغانيها.

تعرض السهرة الخاصة بذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة 11 مساء، على تليفزيون "الحياة".