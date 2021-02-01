خبير الإعلام الرقمي: جوجل وفيسبوك لديهم اتفاقيات الدفع مقابل المحتوى

القاهرة - محمد ابراهيم - قال محمد فتحي الخبير المتخصص في الإعلام الرقمي، إن أزمات العاملين بالصحافة والصحف في أستراليا هي التي دفعت الحكومة إلى تشريع قانون لإجبار شركات التكنولوجيا وأهمها جوجل وفيسبوك على دفع مقابل الحصول على الخدمات الإخبارية على تلك المواقع، وهو الأمر الذي دفع الشركات للرد بإغلاق وحجب خدماتها في البلاد.

وأضاف فتحي في لقائه ببرنامج "منصات" على قناة سكاي نيوز عربية" أن شركات جوجل وفيسبوك لديها عدد من الاتفاقيات مع بعض الدول مثل فرنسا وبريطانيا بشأن الدفع مقابل المحتوى، حيث اتفقت جوجل مع اتحاد الصحف في فرنسا على دفع مقابل استخدام الأخبار على محركها البحثي، مشيرا إلى أن عدد من الدول سينتهج نهج استراليا في سن القوانين الملزمة لشركات التكنولوجيا لدفع مقابل ما تستخدمه من أخبار على منصاتها، في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات الصحفية من أزمات تمويلية واقتصادية كبيرة تعوق أمام استمرارها.

وكشف فتحي عن جوجل تحقق حوالي 140 مليار دولار أرباح سنوية وفي طريقها للاتفاق على دفع مقابل مادي أو الدخول في شركات مع المؤسسات الصحفية والعكس فقد تعتزم إطلاق خدمات بحثية والنشر العلمي بمقابل على محركها البحثي لتحقيق عائدات توازن ما ستنفقه للمؤسسات الصحفية، مشيرا إلى أن التعاون أو الاتفاق سيختلف من بلد إلى بلد ولن تكون بالطبع المؤسسات على قدر ومسافة واحدة.

وقال إن بريطانيا رفعت من قيمة ضرائب شركات التكنولوجيا وعلى رأسها جوجل للمساهمة في دعم المؤسسات الصحفية والإعلامية، بينما فضلت فرنسا الدفع المباشر نتيجة الخدمة، في المقابل هناك تحقيقات تجرى دائما ودعاوى عديدة ضد جوجل بشأن قضايا الاحتكار داخل دول الاتحاد الأوروبي وأخرها ملفات الارتباط.