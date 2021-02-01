أحمد مكي في الأكثر تداولا عبر تويتر.. والجمهور يغرد "بيحب مصر"

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج مكي بيحب مصر، وذلك تعليقا على تداول صور له من خلال كواليس تصوير مسلسل "الاختيار 2" والذي من المقرر له أن يذاع في شهر رمضان المقبل.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا خلال الساعات القليلة الماضية، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وظهر أحمد مكي بزي الشرطة من تصوير أحد المشاهد الخارجية، وتعرض لهجوم بعض الخونة واعداء الوطن، وذلك يرجع لتأثير المسلسل الكبير على هذه الفئة.

وقال المخرج بيتر ميمي، إن مسلسل الاختيار 2 سيكون بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار، مشيرا إلى أن الحلقات تتضمن أحداثا وملفات مختلفة عن العام الماضي.

وأوضح بيتر ميمي، أن إنتاج هذه المسلسلات ليس لها علاقة بفكرة المكسب والخسارة والربح من وراء العمل ولكننا نتحدث ونعمل علي مشروع وطني للأجيال القادمة حتى تعرف تاريخ وطننا، مؤكدا أن الانتاج والمعارك والمظاهرات في المسلسل ستكون أقوى من الجزء الأول.

يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.