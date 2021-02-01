تطورات الحالة الصحية لعادل الفار عقب دخوله في غيبوبة

القاهرة - محمد ابراهيم - دخل الفنان عادل الفار غرفة العناية المركزة، بأحد المستشفيات، وذلك عقب تعرضه لغيبوبة.

وكشفت ابنته في تصريحات صحفية قائله أن والدها يستعيد وعيه تدريجيا ويعي بمن حوله، ويتسجيب بشكل كبير بالعلاج في المستشفى.

يذكر أن الفنان عادل الفار تعرض لغيبوبة بسبب أزمة في الكبد،مما أدى إلى دخوله غرفة العناية المركزة.

والجدير بالذكر أن "الفار" قال في إحدى لقائاته التليفزيونية: "الأول كان الكل بيسأل عليا لكن دلوقتي محدش بيسأل عليا.. حسيت إن الوسط ده غدار.. لما كبرت الدنيا مبقتش حلوة، وبقولهم لازم يبقى فيه ود وحب وتواصل ونسأل على بعض ولو حد عنده مشكلة نحلهاله".