"90 دقيقة" يكشف تفاصيل جديدة في مشروع تطوير نافورة النيل

القاهرة - محمد ابراهيم - قال المهندس وليد عبد الخالق، مدير مشروع تطوير نافورة النيل إن شركة المقاولين العرب بدأت العمل في تطوير النافورة في شهر سبتمبر وذلك لجعل النافورة مشرَتا حديثا مواكب للعصر.

وأضاف عبد الخالق في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة قناة المحور، الاثنين، أن هيئة قناة السويس مولت تطوير مشروع تطوير النافورة بالكامل، مشيرا إلى أن اجزاء كاملة من جسم النافورة كانت متآكلة بسبب عوامل التعرية.

وتابع "أضفنا 37 طلمبة جديدة في النافورة لضيخ المياه بارتفاع 100 متر ".

من جانبها قالت زهرة سرور، إحدى المشاركات في مشروع التطوير إنهم زودوا النافورة بنظام حديث متطور لضخ المياه بشكل جديد ويساهم في عمل النافورة الراقصة.

وقالت زينة سرور، إحدى المشاركات في مشروع التطوير، إن التحكم في عمل النافورة من خلال غرفة تحكم موجودة بجوار متحف قيادة الثورة.