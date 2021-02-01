أجرت عملية جراحية .. رانيا محمود ياسين تطالب الجمهور بالدعاء لـ حورية فرغلي .. شاهد

حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين على تقديم الدعم والدعاء للفنانة حورية فرغلي لإجرائها عملية جراحية بأنفها. ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وعلقت، قائلة: "يارب يشفيكي ويعافيكي يا احلي اخت وصديقة يارب يا حورية يا حبيتي ترجعي بألف سلامه وتحققي كل نفسك فيه وأنت بصحة وعافية ????وربنا يقومك بالسلامه إن شاء الله ????????❤ ". وأضافت: "رجاءا الدعاء لحورية لأنها هتجري غدا عملية دقيقة في أنفها في أمريكا دعواتكم لها بالشفاء العاجل والصحة والعافية، وترجع بألف سلامة ❤????❤????????????????" وكان آخر أعمال رانيا محمود ياسين في الدراما مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020. مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

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