أحمد شيبة يطرح أغنية "ادعوا معايا لمصر" بمناسبة أعياد الشرطة

نشر الفنان أحمد شيبة اغنيته الجديدة التى تحمل اسم "ادعوا معايا لمصر" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
والأغنية يهديها الى رجال الشرطة فى عيدهم الـ 69 وهى من كلمات رضا المصرى وتوزيع طه الحكيم.
وكان المطرب احمد شيبة، هنأ الشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021 ، قائلا:" يارب السنة دي تكون خير وربنا يصرف عنا البلاء ".
وقال أحمد شيبة في مداخلة هاتفية بالإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " دوت الخليج"، :" سيتم طرح دويتو مع عمر كمال خلال شهر يناير الجاري ".
وأضاف:" مصر قد الدنيا وربنا ينصرنا واحنا احسن ناس في الدنيا ".
فيما كشف المطرب عمر كمال، كواليس بداياته، قائلا إنه بدأ في محافظة السويس من 14 سنة واشتغل في بنزينة وعامل نظافة وديليفري وأمن.
وأضاف عمر كمال": "اشتغلت في كل حاجة لتوفير مصدر دخل لأن والدي توفي منذ فترة طويلة وكان من الضروري العمل كي انفق على بيتي واسرتي ".
وتابع عمر كمال:" في الفترة الأخيرة طالبت الشباب بضرورة السعي والعمل حتى ولو مش في نفس مجال التخرج ".
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