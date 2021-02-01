22 فبراير.. عمرو دياب يطلق عطرا جديدا يحمل اسمه

تصدر الهضبة عمرو دياب منصة توب انغامى بأغنيتين " ياأنا يالأ" فى المركز الثانى و"محسود" فى المركز الثالث بعد أيام قليلة من طرح الالبوم بشكل كامل عبر أنغامي. ومن ناحية أخرى طرح النجم عمرو دياب CD ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" في كافة فروع متاجر فيرجين ميجا ستور. وكان عمرو دياب طرح الألبوم منذ فترة عبر خدمة فودافون ميوزيك وعبر تطبيقات الموسيقى العالمية الشهيرة.

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