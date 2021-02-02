أخبار الفن: وفاة مخرج فوازير نيللى.. أحدث ظهور لنجل محمد هنيدى.. الحالة الصحية لـ عادل الفار

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:

توفى منذ قليل المخرج محمد عبد النبى صاحب أشهر اعمال الفوازير والتى قدمتها الفنانة نيللى بعنوان "ام العريف" وذلك عن عمر يناهز 70 عاما.

نشر الفنان محمد هنيدى صورة مع نجله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى يحتفل معه بعيد ميلاده.

كشفت ايمان ابنة الفنان عادل الفار عن تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد تعرضه لغيبوبة داخل أحد المستشفيات، والتى تسببت أيضا فى دخوله العناية المركزة.

توفى منذ قليل المخرج محمد عبد النبى أحد أشهر مخرجى الفوازير وتحديدا فوازير "ام العريف" للنجمة نيللى وذلك عن عمر يناهز 70 عاما وقد تم دفنه فى مسقط رأسه فى قنا.

أصدرت محكمة مستأنف مستعجل الجيزة حكما برفض الاستئناف المقام من رامي عز الدين على حكم فرض الحراسة على ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي.