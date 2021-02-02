حقيقة إصابة يحيى الفخراني بفيروس "كورونا"

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة "أنوشكا"، أنه لا صحة لما أشيع مؤخرًا حول إصابة الفنان الكبير يحيى الفخراني بفيروس كورونا.

وأضافت في تصريحات ‘إعلامية، أن فريق عمل "نجيب زاهي زركش"، أجرى المسحة الطبية وأكدت النتائج أنه لا مصابين بأعراض كورونا بين فريق العمل.