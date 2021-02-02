الظهورالأول لنجل الراحل شعبان عبدالرحيم "فاقد البصر" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - التقت الإعلامية ريهام سعيد بسيد، ابن المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، الذي أوضخ أنه رغم فقدان بصره، كان يعمل مع والده من صغره، منذ 19 عامًا.

وأشار خلال لقائه في برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار" أنه يحترف العزف على الة "الأورج".

وأشار إلى أنه كان يرغب في بيع الأورج الذي كان يعزف به لوالده بعد رحيل.