نادين نسيب نجيم تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنان نادين نسيب نجيم جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت نادين نسيب بإطلالة مميزة من احدث جلستها التصويرية بوضع "مكس كثيف" على وجحها، وعلقت عليها "ليلة سعيدة".

وتشارك نادين نسيب في بطولة مسلسل " النقيب سما" بع والذي كان من المقرر عرضه في موسم السباق الرمضاني الا ان انتشار فيروس كورونا ادى الي توقف تصوير المسلسل وتأجيله للعام الحالي

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب نادين نسيب نجيم الفنان السوري قصي خولي في ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل " خمسة ونص".