نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد إقامة مهرجان برلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد موقع Variety أن إدارة مهرجان برلين السينمائي قررت إقامة الدورة الـ71 بشكل طبيعي في موعدها في الفترة من 11 إلى 21 فبراير المقبل.

وأضاف الموقع أنه نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا في ألمانيا وإغلاق البلاد أصبح الاتجاه إلى إقامة الدورة عبر الإنترنت، في أوائل شهر مارس.

مهرجان برلين السينمائي الدولي (بالألمانية: Internationale Filmfestspiele Berlin) ويسمى أيضا برلينالي "Berlinale"، يصنف ضمن أكثر المهرجانات السينمائية أهمية في العالم.

هو أيضا أكثر المهرجانات السينمائية زوارًا.

ينعقد من 9 فبراير حتى 19 من كل عام، منذ تأسيسه في سنة 1951 ببرلين، ألمانيا.