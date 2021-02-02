مستجدات الحالة الصحية للمطرب على حميدة

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد عادل نافع ابن شقيقة المطرب على حميدة، أن خاله يعانى من مياه على الرئة ويتلقى العلاج اللازم.

وأكد في تصريحات صحفية استقرار الحالة الصحية لعلي حميدة، مشيرًا إلى أنهم يتواصلون بصفة دورية مع نقابة الموسيقيين لإطلاعها بمستجدات الحالة الصحية لخاله.