محمد منير يطرح أنا رايق على يوتيوب

طرح الفنان محمد منير، منذ ساعات، أغنيته الجديدة "أنا رايق"، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب. وتعد هذه الأغنية، الثالثة له من ألبومه الجديد "باب الجمال"، الذي طرح منه أغنيتين سابقتين هما "باب الجمال" و"فينك يا حبيبى". أغنية "أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندى.

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