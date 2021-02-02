أحلام تحتفل بطرح كليبات أغاني ألبومها الجديد "فدوة عيونك".. فيديو وصور

أحلام احتلت موقع تويتر اليوم بعدما طرحت ألبومها الجديد "فدوة عيونك"، وكشفت عن مفاجآت الألبوم وأولها تصوير أغاني الألبوم في كليبات خاصة، بالإضافة إلى المفاجآت الأخرى في الأغاني وفريق عمل الألبوم.

مفاجآت بالجملة في ألبوم أحلام 2021

وبعد فترة من الترويج والتشويق لألبوم أحلام 2021 بعنوان "فدوة عيونك"، طرحت أحلام اليوم الألبوم كاملاً على تطبيق "فن بوكس" وبالتعاون مع شركة "روتانا"، واحتفلت مع جمهورها وزملائها بمراحل طرح أغاني الألبوم، وتصدرت موقع تويتر بعد نشرها صور ومقاطع كليبات أغاني الألبوم، والتي اعتبرها الجمهور أبرز مفاجأة في الألبوم، واعجبوا بطريقة طرح الأغاني والدعاية لها من جانب أحلام وروتانا.

أحلام تتصدر تويتر بعد طرح "فدوة عيونك"

ونشرت أحلام تغريدة على تويتر أعلنت بها عن طرح أغاني وكليبات ألبومها الجديد "فدوة عيونك" وقالت:" جمهوري الحبيب في كل مكان انتظروا العرض الاول لكليبات البومي الجديد فدوة عيونك حصرياً على تطبيق فن بوكس، وكما يمكنكم الاستماع حصرياً لاغاني الألبوم على تطبيق Deezer "، وبدأت روتانا عد تنازلي على مواقع التواصل قبل إطلاق الكليبات والأغاني من الألبوم.

تفاصيل ألبوم أحلام الجديد

وطرحت أحلام مقاطع فيديو من الكليبات، بالإضافة إلى صور لإطلالاتها المختلفة من كل كليب، وخطفت الأنظار بسبب إطلالاتها وتصويرها لجميع أغاني الألبوم، وكشفت عن أسماء فريق عمل ألبومها الجديد، والذي ضم أسماء كبيرة في مجال الشعر والموسيقى مثل الأمير خالد الفيصل، والأمير عبد الرحمن بن مساعد، والأمير سعود بن عبد الله، والأمير محمد بن عبد العزيز، ومعالي رئيس هيئة الترفيه تركي آل شيخ، وقوس ومساعد الرشيدي وفيصل الشعلان والشاعرة معتزة والجادل وغيرهم.

بالإضافة إلى الموسيقيين خالد عز وهشام السكران ومشاري اليتيم وسهم وطلال وصادق الشاعر وأحمد الهرمي وناصر الصالح ومدحت خميس وأسامة الهندي، وغيرهم من أهم النجوم في الوطن العربي، ويتضمن ألبوم أحلام الجديد، عدة أغاني من بينها "فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا أدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت الا عليك".