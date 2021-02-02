محمد هنيدي يحتفل بعيد ميلاده مع نجله الشاب وهكذا سخر من فارق الطول بينهما.. بالصور

محمد هنيدي احتفل بعيد ميلاده الـ56 اليوم، ونشر صور له مع ابنه الشاب والذي شاركه الاحتفال بعيد ميلاده، وعلق هنيدي على صوره مع ابنه بسخرية كعادته على مواقع التواصل.

محمد هنيدي يحتفل بعيد ميلاده الـ 56

واحتفل اليوم الفنان محمد هنيدي بعيد ميلاده الـ56، وتلقى عدة رسائل مميزة من زملائه النجوم في هذه المناسبة، ولاقت ردوده تفاعلاً كبيراً بسبب تعليقاته الساخرة والطريقة، حيث رد على تهنئة الفنان آسر ياسين وقال:"وانت طيب وبخير يا خليفتي في الوسامة والأناقة"، وكذلك تلقى تهنئة طريفة من الفنان أشرف عبد الباقي والذي نشر صورة قديمة لهما وقال:" كل سنة وانت طيب يا هنيدي أخيرا بقيت ١٦ سنة"، ورد هنيدي قائلاً:" واحنا منتظرين نتيجة الثانوية العامة.. وانت طيب وبخير يا حبيبي".

محمد هنيدي مع ابنه الشاب في عيد ميلاده

وواصل هنيدي احتفاله بعيد ميلاده، ونشر صورة له مع ابنه الشاب أحمد، أثناء احتفالهما بهذه المناسبة، وعلق هنيدي بسخرية على فارق الطول بينهما وقال:"أنا وباباية أحمد هنيدي"، ونشر صورة أخرى سخر بها من اللوك الذي يظهر به ابنه، وهدده بإزالة شعره وقال:"ليك فرصة يومين تحلق النجيلة اللي على راسك وإلا هحلقهالك وانت نايم"، وتفاعل الجمهور مع صور هنيدي وتعليقاته الساخرة مع ابنه الشاب في أحدث ظهور له.

ونشر محمد هنيدي عدة تدوينات على فيسبوك بمناسبة عيد ميلاده، وقال ساخراً:" النهاردة عيد ميلادي واليوم تقديرا ليكم هبتدي اديكم نصايح منقولة من حسابات تويتر مجهولة بمناسبة اتمامي لعامي الثلاثين، النصحية الأولى، نصيحة في عمر العشرين عيش شغفك سوي أشياء تحبها نفسك جدد أحلامك المركونة أو لي تحطمت ابدأ اشتغل على نفسك أبعد عن أي شي يستنزف منك طاقة دون فائدة عشان توصل لراحة في الثلاثين بإذن الله أحيانا.. منقول من حساب اندومي".

محمد هنيدي يطرح برومو "الإنس والنمس"

وعلى الجانب الفني، طرح الفنان محمد هنيدي منذ يومين أول إعلان بالفيديو من فيلمه الكوميدي الجديد "الإنس والنمس"، والمقرر طرحه في السينما هذا العام، ويشارك في بطولته عدد من النجوم مثل منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وغيرهم، وهو من إخراج شريف عرفة.