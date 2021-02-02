عمرو دياب يتصدر السوشيال ميديا بصوره مع إنجي كيوان من إعلانه الجديد!

عمرو دياب واصل إثارة الجدل بسبب صوره وأنشطته الأخيرة في دبي، وكانت أحدثها اليوم بعد تداول صوره مع الإعلامية إنجي كيوان من كواليس تصوير إعلانه الجديد في دبي.

عمرو دياب يثير الجدل بصوره مع إنجي كيوان

وتداول جمهور عمرو دياب اليوم صوراً جديدة له في دبي مع الإعلامية إنجي كيوان، وظهرا في عدة لقطات رومانسية، وهو ما أثار الجدل والتساؤلات من قبل الجمهور حول مناسبة التقاط الصور، وذلك بعد أيام قليلة من ظهورهما معاً في مناسبة أخرى، وذلك بعد لقاء عمرو دياب مع عدة حسناوات مؤخراً في دبي، وهي الصور التي شغلت الجمهور بسبب تزامنها مع انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني.

عمرو دياب في كواليس تصوير إعلان جديد

وكشفت عدة مصادر بالإضافة إلى مقربين من عمرو دياب تفاصيل الصور الجديدة لعمرو دياب مع إنجي كيوان، والتي لاقت انتشاراً كبيراً على مواقع التواصل وتصدر بسببها عمرو دياب التريند، وهي من كواليس تصوير إعلان جديد لمنتج خاص بعمرو دياب، ومن المتوقع ان يستخدم عمرو دياب في الإعلان أغنيته الجديدة "وأنا معاك" من ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ".

وأكد عمرو دياب حقيقة الأمر ونشر صور لمنتجه الجديد على مواقع التواصل، في الوقت الذي يشغل به عمرو دياب الجمهور بسبب انفصاله عن دينا الشربيني، ونشاطه الاجتماعي المكثف في دبي مؤخراً، حيث التقى عدد كبير من أصدقائه بالإضافة إلى عدد من معجبيه وكذلك عدد من النجوم مثل روان بن حسين وبسمة وهبة وإنجي كيوان وغيرهن، ويتواجد عمرو دياب في دبي منذ رأس السنة بعدما أحيا أول حفلاته في العام الجديد في مهرجان دبي للتسوق.

نشاط مكثف لعمرو دياب في دبي

وكانت الإعلامية بسمة وهبة قد نشرت فيديو بعد لقائها بعمرو دياب في دبي مؤخراً، وأكدت في الفيديو انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني، وقالت إن الحسد هو سبب انفصالهما، ووجهت نصيحة لهما للحفاظ على حبهما وعودة علاقتهما رغم الأزمات، وكان عمرو دياب قد طرح أخيراً أغاني ألبومه الجديد على يوتيوب، بعد طرحه عبر عدة منصات استماع إلكترونية في بداية العام الجاري.