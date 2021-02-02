أول إعلان بالفيديو لمسلسل محمد رمضان الجديد "موسى"

محمد رمضان شوق الجمهور لمسلسله الجديد "موسى"، ونشر أول فيديو من مشاهد المسلسل على مواقع التواصل، والذي كشف عن ملامح المسلسل.

محمد رمضان ينشر أول مشاهد مسلسله الجديد "موسى"

ونشر الفنان محمد رمضان البرومو القصير الأول لمسلسله الجديد "موسى"، على حسابه بانستقرام، وشوق الجمهور للعمل من خلال المقطع الدعائي الذي طرحه، والذي ظهر به بالزي الصعيدي، وكشف ملامح شخصيته وكذلك ملامح المسلسل، والذي يدور في فترة الاحتلال البريطاني لمصر، حيث يشكل محمد رمضان مجموعة لمقاومة الاحتلال وتنفيذ عمليات ضدهم في الصعيد بمصر.

محمد رمضان يشوق الجمهور لمسلسله الجديد "موسى"

ونشر محمد رمضان مع أول مقطع دعائي للمسلسل، مجموعة من الصور من كواليس التصوير، والذي يستمر في الفترة الحالية، وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلاً:" التيزر الأول لمسلسل موسى، إنتاج تامر مرسي، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، رمضان٢٠٢١، ثقة في الله نجاح"، ولاقى المقطع الأول تفاعل كبير على انستقرام، وعلق عدد من الفنانين عليه أيضاً مثل الفنانة روجينا التي كتبت له:" مبروك يعمرى ربنا يوفقك".

وعاد محمد رمضان إلى تصوير المسلسل بعد فترة توقف في الفترة الأخيرة، ويشارك عدد كبير من النجوم في المسلسل وعلى رأسهم الفنانة سمية الخشاب والفنانين صبري فواز وسيد رجب، وكذلك الفنان منذر رياحنة ورياض الخولي وإيمان العاصي وفريدة سيف النصر وعارفة عبد الرسول وهبة مجدي وعبير صبري وغيرهم، ونفى محمد رمضان وجود خلافات بينه وبين سمية الخشاب في كواليس المسلسل بعد تردد شائعات حول هذا الأمر مؤخراً، وذلك بعد تواصلهما معاً على انستقرام والتأكيد على قوة علاقتهما.

محمد رمضان يطرح فيديو كليب "مصباح علاء الدين"

وكان محمد رمضان قد طرح مؤخراً فيديو كليب غنائي بعنوان "مصباح علاء الدين"، وقدم محمد رمضان في كليب "مصباح علاء الدين" عدة مفاجآت، ومنها إلى استعانته بطفل يشبهه في مرحلة الطفولة، وكذلك الظهور الأول لابنته الكبرى "حنين" معه في أعمال فنية، وظهرت في عدة لقطات في الكليب وخطفت الأنظار بظهورها الأول معه وهو ما جعل البعض يتكهن بدخولها المجال الفني مبكراً بدعم من والدها.