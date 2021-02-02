تعليقات الجمهور على برومو "أنا رايق" لمحمد منير

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الكينج محمد منير، برومو أغنيته "أنا رايق" وهى الأغنية الثالثة من ألبومه الجديد "باب الجمال".

ودخل الإعلان التشويقي للأغنية في قائمة الأكثر رواجا بيوتيوب، بعد أقل من 24 ساعة على طرحه بيوتيوب.

وعلق العديد من الجمهور على البرومو حيث عبر الكثيرون عن اعجابهم به، كما توقعوا ان تنجح الأغنية على غرار النجاح الذي حققته أغنية "باب الجمال".

ومن أبرز تعليقات الجمهور: " الله ياكينج كدا كتيررر قوى انا لسه مفقتش من باب الجمال"، " الكينج مش هيبطل عظمة اطربنا يا منير ايوه كدا دلعنا".

ومن المقرر طرح الأغنية قريبا عبر قناة محمد منير على موقع الأغنيات الشهير "يوتيوب".

الكينج محمد منير يتعاون فى الأغنية الجديدة "أنا رايق" لأول مرة مع الشاعر نور الدين محمد والملحن أحمد عمار، وهى من توزيع أسامة الهندى.

وكان الكينج منير طرح مؤخرا كليب أغنية "أبطال رجالة"، التى أهداها إلى رجال وشهداء وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة التاسع والستين.

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