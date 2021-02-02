12 فبراير.. آخر عروض مسرحية سيد درويش بمسرح البالون

قال المخرج أشرف عزب، إن آخر موعد للعرض الشتوي لمسرحية "سيد درويش" التي تعرض حاليا بمسرح البالون بالعجوزة، يوم ١٢ فبراير الجاري.
وكتب عزب، عبر حسابه على فيسبوك : "باقي ثلاث حفلات الأربعاء 10 الخميس 11 الجمعة 12، وينتهي الموسم الشتوي لعرض فنان الشعب سيد درويش".
مسرحية "سيد درويش" بطولة: محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غادة كامل، دعاء الخولي، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوي، إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي وكوكبة أخرى من الفنانين.
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