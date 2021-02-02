ليك فرصة يومين.. هنيدي يتوعد نجله بحلق شعره نائما

وعلق هنيدي على الصورة التي نشرها عبر استوري" متوعدا نجله بسبب طول شعر رأسه، قائلا: "ليك فرصة يومين تحلق النجيلة اللي على راسك، وإلا هحلقهالك وأنت نايم".
وكانت آخر أعمال الفنان محمد هنيدي مشاركته في مسرحية "3 أيام في الساحل"، والتي شارك في بطولتها عدد من النجوم منهم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومها أبو عوف.
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