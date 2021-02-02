في عيد ميلادها.. تعرف على عُمر شاكيرا

يوافق اليوم، عيد ميلاد النجمة العالمية شاكيرا ، التي تعد واحدة من أهم المغنيات في العالم وصاحبة الشعبية الكبيرة لبساطتها وعفويتها وموهبتها الفريدة من نوعها.
تكمل شاكيرا اليوم الـ 44 من عمرها فهي من مواليد 2 فبراير عام 1977، ولدت لأب كولومبي وأم لبنانية ودائما ما تفتخر بأصولها العربية.
شاكيرا تعدّ من أكثر المغنيات في أمريكا اللاتينية ممن حازوا جوائز وترشيحات، فقد حازت جائزتي جرامي و7 جوائز جرامي لاتينية منها 4 جوائز في ليلة واحدة؛ مما جعلها أكثر فنانة تحصد جوائز في نفس الليلة، وقد حازت 3 جوائز AMA (جوائز الموسيقى الأمريكية).
وهي أحد عشاق نادي برشلونة الإسباني ثم انتر ميلان الإيطالي.
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