فريال يوسف تكشف عن حالتها الصحية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة فريال يوسف في برنامج the insider بالعربي عن سبب غيابها بالسنوات الأخيرة عن الدراما المصرية و المهرجانات السينمائية .

فريال قالت للإعلامي ايلي نخله أنها تعرضت لحادث أثناء ركوبها الخيل فوقعت عن الحصان و تعرضت لإصابة في ظهرها الا أنها لم تعر الموضوع أهمية و أكملت تصوير فيلم " محمد حسين " و لكن الألم ظل يتزايد لدرجة وصلت الى عدم قدرتها على المشي .

و أكملت فريال أن الألم في ظهرها يأتي على شكل ألم كسر اليد وهذا ما أجبرها على المكوث في المستشفى لمدة ١٠ أيام قبل أن تسافر الى المانيا لبدء بعلاج و بروتوكول صحي سيرافقها طوال حياتها .

فريال تفاجأت أثناء وجودها بدبي أن الالم عاودها من جديد كونها لم تستطع من أشهر اكمال العلاج في المانيا بسبب اقفال البلد للحد من انتشار فيروس كورونا و أعربت عن خوفها من أن تضطر للسفر عائدة الى مصر وهي ممدة وليس على كرسي .

من جهة أخرى ، نفت فريال كل الأخبار التي تناولت زواجها قريباً من رجل أعمال تونسي و أشارت الى أن زواجها القديم لا يمكن أن يطلق عليه زواج .

يذكر أن فريال بانتظار عرض فيلم " ماكو " التي تشارك فيه الى جانب عدد كبير من الممثلين و أشارت الى المنتج محمد الشريف و المخرج محمد الرشيدي عدلا في سيناريو الفيلم كي تستطيع المشاركة فيه كون أن اصابتها تحتم عليها عدم حملها لأشياء ثقيلة كزجاجة الاوكسجين التي يتم استخدامها للغطس .

فريال أشارت أيضاً الى أنها ستشارك في فيلم " ديك العياط " مع باسم سمرة و نضال الشافعي .