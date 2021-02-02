فى عيد ميلاد ساندرا نشأت.. 8 معلومات لا تعرفها عنها

تحتفل المخرجة ساندرا نشأت، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أبرز المخرجات المتواجدات على الساحة في الفترة الحالية، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها.
1- اسمها بالكامل ساندرا نشأت بصال، من مواليد 2 فبراير عام 1970.
2- حاصلة على بكالوريوس من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، بالإضافة إلى ليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية.
3- بدأت مشوارها الفنى بفيلم روائى قصير حمل اسم "آخر الشتا".
4- كان أول أعمالها فى مجال الأفلام الروائية الطويلة فيلم "مبروك وبلبل" مع الفنان يحيى الفخرانى.
5- من أبرز أعمالها "حرامية فى كى جى تو، ملاكى إسكندرية، الرهينة، المصلحة، ليه خلتنى احبك".
6-متزوجة من أحد رجال الأعمال ولديها طفل واحد.
7- قدمت بعض الأفلام التي استطلعت من خلالها آراء الشارع المصري مثل فيلم "شارك"، والذي تواكب مع الاستفتاء على دستور مصر 2013/ 2014.
8- حاورت الرئيس عبد الفتاح السيسى تليفزيونيا؛ بعد إعلان ترشحه لفترة رئاسية ثانية.
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