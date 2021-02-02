أحيا الفنان هشام جمال ذكرى وفاة 74 من شهداء الأهلي في مذبحة بورسعيد. ونشر هشام جمال عبر خاصية استوري بحسابه على إنستجرام، صورة لجماهير الأهلي، وعلق عليها "الله يرحمهم". وأحيت إدارة النادي الأهلي الذكرى التاسعة لشهداء الأهلي في مجزرة بورسعيد. ووضع وفد من النادي ضم كلا من؛ خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وجوهر نبيل، ومحمد الدماطي، ومحمد سراج الدين، أعضاء مجلس الإدارة، ورؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، وخالد مرسي، مدير مقر الجزيرة، وعماد حلمي، المدير المالي، وعلاء صلاح، مدير الأمن، وحارس محمود مسئول المهمات بالفريق الأول لكرة القدم، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري، وقراءة الفاتحة للشهداء داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هشام جمال يحيي ذكرى شهداء الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.