كواليس إعلان عطر عمرو دياب وظهوره مع إنجي كيوان.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم الهضبة عمرو دياب لتصوير اعلان عطره الجديد والذي سيطلقه لأول مره في دبي خلال حفل كبير بشاطيء ناموس يوم ٢٢ فبراير.

الإعلان سيكون من إخراج طارق العريان وسيتم تصويره على أنغام أغنية "وانا معاك" وتشارك في الاعلان الإعلامية وهارضة الأزياء إنجي كيوان.

يذكر أن أغنية وانا معاك تم طرحها في ألبوم يا أنا يا لأ، وهي من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي.

إنجي كيوان

هي إعلامية مصرية ولدت بالاسكندرية وتقيم بدبي وأم لطفلين بدأت رحلة عملها في القطاع المصرفي لما يقرب من عشر سنوات كمحلل استثمار و محررة مالية و مشرف لجنة و منظم للأحداث و الفاعليات و بالتوازي مع عملها أسست روبابيكيا في عام 2013 و هو متجر ديكور منزلي، و بدأ شغفها يكشف عن نفسه عندما إنضمت إلي مراسلي برنامج زهرة الخليج علي تليفزيون أبوظبي.

في عام 2016 ، تركت إنجي مسيرتها المصرفية لمتابعة شغفها بالتقديم.

إلتحقت بأكاديمية إعلامية لتطوير مهاراتها في مجال الإعلام والخطابة ، ومنذ ذلك الحين استضافت وقدمت العديد من الفعاليات في مجالات الموضة والرياضة والتمويل والأطفال وبرامج الصحة وفعاليات الشركة.

يكمن طموح إنجي الحقيقي في إصطحاب جمهورها في رحلة لإكتشاف التراث الحقيقي و مشاركتهم في نجاحهم و إنجازاتهم ولقد أصبحت مصدر إلهام للصيحات الجديدة والعيش بجودة و رفاهية وإحداث فرق في مجتمعها و جمهورها.

هذا ما جذب إليها انتباه أكبر الأسماء في صناعة الأزياء بسرعة مثل هاربر بازار و روبيرتو كافيالي و مرسيدس بينز