في عيد ميلادها.. سبب رفض شاكيرا الزواج من جيرارد بيكيه

يوافق اليوم عيد ميلاد النجمة العالمية شاكيرا ، التي تعد واحدة من أهم المغنيات في العالم وصاحبة الشعبية الكبيرة لبساطتها وعفويتها
وكشفت المغنية الكولومبية، سر عدم زواجها من النجم جيرارد بيكيه رسميا، بالرغم من ارتباطهما منذ عشر سنوات، وانجابهما طفلين.
وأوضحت شاكيرا سبب عدم زواجها من بيكيه في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، قائلة: "بصراحة، أنا أخاف بشكل فظيع من الزواج".
وتابعت "لا أريده أن يرى فيّ زوجة، الأفضل فتاة، عشيقة - الثمرة المحرمة، أريد أن أبقيه في حالة جيدة، لكي يفهم أن كل شيء ممكن ويعتمد على سلوكه".
يذكر أن جيرارد بيكيه، يبلغ من العمر 32 عاما، وهو أصغر من شاكيرا بعشر سنوات.
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