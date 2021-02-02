فريال يوسف تكشف أسباب غيابها عن الأعمال الدرامية

وقالت إنها تعرضت لحادث أثناء ركوبها الخيل، حيث وقعت عن الحصان وتعرضت لإصابة في ظهرها، إلا أنها لم تعر الموضوع أهمية، وأكملت تصوير فيلم "محمد حسين"، ولكن الألم ظل يتزايد؛ لدرجة وصلت إلى عدم قدرتها على المشي.
وأوضحت الفنانة فريال يوسف، أنها حاليا بحالة جيدة وتقضى إجازة في دبي.
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